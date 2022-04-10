50 مليون جنيه من «الأوقاف» لتنمية الأسر الريفية الأولى بالرعاية

قررت وزارة الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه من مواردها الذاتية من عوائد ريع الوقف، لتنمية الأسر الريفية الأولى بالرعاية في مجال الإنتاج الحيواني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بالتعاون بين مع وزارتي التضامن والزراعة، على أن يتم يتم التنسيق بين الوزارات الثلاث: الأوقاف والتضامن والزراعة في تنفيذ المشروع من خلال لجان عمل متخصصة.

حياة كريمة مشروع القرن

وانطلقت حياة كريمة منذ أن دعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2019، لتباشر عملها في المناطق النائية والمهمشة، ويعد آخر إنجازات «حياة كريمة» على أرض الواقع إطلاق قوافل «وصل الخير» ضمن حملة «المليون كرتونة»، والتي تأتي في إطار إيمان مؤسسة «حياة كريمة» بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقرا، في محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

مقترح برلماني لدعم مبادرة «وعي من أجل الحياة الكريمة»: تهدف لنشر المعرفة

وكان الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، تقدم بمقترح إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بهدف تقديم المساعدة والدعم لمبادرة «وعي من أجل الحياة الكريمة»، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، لدورها في إحداث تغييرا بالمجتمعات الريفية، خاصة ما يتعلق بالمفاهيم المتأصلة نتيجة العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية.