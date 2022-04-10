أستاذ بـ «علوم طنطا» يفوز بجائزة أفضل باحث شاب لعام 2021 من سويسرا

أعلنت جامعة طنطا، في بيان لها اليوم، فوز الدكتور محمد أحمد العيسوي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم وعضو المجلس الاستشاري العلمي لجامعة طنطا، بجائزة أفضل باحث شاب لعام 2021، والمقدمة من دورية «بلانتس» التابعة لمعهد النشر الدولي متعدد التخصصات «MDPI» في سويسرا، بالتعاون مع الجمعية الأسترالية لعلماء النبات «ASPS» والجمعية الإسبانية لعلم وظائف النبات «SEFV» والجمعية الإيطالية للفايتوثيرابي «S.I.Fit».

وأعلنت هيئة الجائزة ترشح أكثر من 100 باحث من دول مختلفة لهذه الجائزة السويسرية هذا العام، وتم تحكيمها من قبل علماء بارزين من جامعات أوروبية وأمريكية، وفاز بها هذا العام كلا من الدكتور محمد أحمد العيسوي من جامعة طنطا بمصر، والإيطالية الدكتورة إستفانيا سوت من جامعة بادوفا بإيطاليا.

تهنئة رئيس جامعة طنطا

من جانبه، هنأ الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد العيسوي بحصوله على الجائزة، مؤكدًا جودة المخرجات البحثية لأساتذة كلية العلوم فى مجال البحث العلمي، واستمرار تقديم الدعم لأساتذة جامعة طنطا فى شتى التخصصات بما يضمن الارتقاء بمكانة الجامعة عربيًا ودوليا.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذه الجائزة دولية تنافسية تُمنح سنوياً لإثنين من العلماء الشباب أصحاب الإسهامات البارزة والنتاج العلمي والبحثي المميز في مجالات علوم النبات والميكروبيولوجي علي مستوي العالم، وذلك بعد ترشيحهم بناءً على مجمل إنجازاتهم العلمية والبحثية.

نوط الامتياز

يذكر أن الدكتور محمد العيسوي له سجل نشر علمي متميز في دوريات دولية محكمة ومؤشر هيرش بمحرك اسكوبس يعادل 30 وشراكات بحثية محلية ودولية عديدة، وقد نال نوط الإمتياز من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية وجائزة الدولة التشجيعية الأولى 2019، والعديد من الجوائز الدولية والمحلية الأخري وصُنف في قائمة أفضل 2٪ من العلماء المؤثرين في العالم في مجال العلوم البيولوجية لعامين متتاليين 2020، 2021، طبقًا لتصنيف جامعة إستانفورد الأمريكية ومؤسسة السيفير الدولية.