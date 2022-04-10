للمرة الخامسة.. سرقة بيت سيد القمني مرتين في 24 ساعة

ناشدت الدكتورة إيزيس، ابنة المفكر الراحل سيد القمني، وزارة الداخلية، بالتدخل لسرعة البحث عن الجناة الذين سرقوا منزل والدها مرتين خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنه من ضمن المسروقات ميدالية جائزة الدولة التقديرية، وحررت ابنة القمني محضرا بالواقعة في قسم الشرطة بالعاشر من رمضان.

منزل سيد القمني يتعرض للسرقة مرتين خلال 24 ساعة

وأضافت ابنة المفكر الراحل سيد القمني، خلال حديثها لـ«الوطن» أن المنزل تعرض للسرقة مرتين خلال 24 ساعة، موضحة أنها حررت محضر بالسرقة، في قسم أول العاشر من رمضان بالأمس، ووضعت كاميرات على المنزل، إلا أنها فوجئت اليوم، بأحد رفع الكاميرات، ودخول المنزل مرة، وسرقة باقي محتوياته.

سرقة جائزة الدولة التشجيعية وحزن سيد القمني

وقالت «إيزيس» إن المنزل سرقت جميع محتوياته، ومن بين المسروقات خزينة الراحل سيد القمني، وبها جائزة الدولة التشجيعية، و2 قلم مصنوعين من الذهب، ولاعة مصنوعة من الذهب الخالص، بالإضافة إلى اللاب توب الشخصي لسيد القمني، وجهاز كمبيوتر، فضلا عن الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل المنزل، وعدد من الكتب الخاصة بولدها والتي قام بطباعتها على نفقته الشخصية، قبل وفاته.

وتابعت ابنه القمني: «في حاجة غريبة بتحصل ومحدش عارف في إيه، دي المرة الخامسة اللي البيت بيتعرض فيها للسرقة، ويومين وراء بعض»، مؤكدة أن هناك غرضا ما وراء عمليات السرقة، تلك: «أكيد في هدف تاني مش مجرد سرقة لبيت وخلاص، وأحد الضباط قالي قبل كدا إن البيت مفتوح بمفتاح شرعي، يعني مفيش كسر ولا حاجة، وبعدها أنا غيرت الكالون أنا ووالدي الدكتور سيد، وبرضوا اتقال إنه اتفتح بمفتاح شرعي مش فاهمة إيه اللي بيحصل، واللي دخل البيت سرق كل حاجة، حتى الحوض وخلاطات المياه اتسرقت».