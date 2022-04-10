ماكرون ولوبان إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بفرنسا

نجح الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان في العبور إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بفرنسا والتي ستعقد بعد أسبوعين، وفق نبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وكانت مرشحة اليمين فاليري بيكريس قد أعلنت دعمها للرئيس «ماكرون» في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ماكرون ولوبان المرشحان المفضلان لدى الفرنسيين في الانتخابات المقبلة

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فقد تم تعزيز وضع إيمانويل «ماكرون» وماري لوبان كمتصدرين لقائمة المرشحين المفضلين للناخبين الفرنسيين، ويشار إلى أنّ الفجوة تقلصت بشكل كبير بين المرشحين، إذ أظهر استطلاع أجرته شركة "إلاب" أن الرئيس المنتهية ولايته حصل على 26% من نوايا التصويت، فيما ربحت منافسته لوبان نقطتين عن الأسبوع الماضي، وأصبحت في المركز الثاني بـ25%.