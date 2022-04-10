الجارديان: روسيا تدعم قواتها في الشرق بأفراد غير مؤهلين للقتال

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن روسيا تعزز حملتها العسكرية في أوكرانيا عن طريق تجنيد رجال غير مؤهلين للتجنيد للقتال في منطقة دونباس الشرقية، وذلك بحسب معلومات أذاعها جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني.

إلغاء الإعفاء من الخدمة العسكرية للموظفين

وقال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني، في إفادة نشرها على قناة «تليجرام»، إنه يتم الآن صياغة مسودة لموظفي المؤسسات الإستراتيجية، الذين كانوا يتمتعون في السابق بإعفاء من الخدمة العسكرية الفعلية، وذكر البيان أن روسيا تهدف إلى حشد حوالي 1700 موظف في مصانع الصلب في «الشيفسك»، بالإضافة إلى عمال صيانة خطوط الكهرباء في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك إنه يجب عليها صد قوات روسيا في منطقة دونباس الشرقية من أجل تعزيز القوة التفاوضية للرئيس فولودمير زيلينسكي.

عدد قتلى الضربة الصاروخية على محطة قطار كراماتورسك يرتفع إلى 57

من جهة أخرى، قالت أوكرانيا اليوم إن عدد قتلى الضربة الصاروخية على محطة قطار كراماتورسك ارتفع إلى 57، وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو إن أكثر من 100 شخص أصيبوا، حيث أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أجواء الهجود العنيف في المحطة، حيث كان الآلاف من المدنيين يحاولون الفرار إلى بر الأمان، ووصف زيلينسكي ما حدث باعتباره جريمة حرب روسية، كما ألقت الولايات المتحدة باللوم على روسيا في الهجوم، بينما نفت موسكو مسؤوليتها، وذلك بالتزامن مع اعتزام كارل نيهامر، المستشار النمساوي، التحدث مع الكرملين بشأن جرائم الحرب في منطقة بوتشا خلال زيارته مع فلاديمير بوتين يوم غد ، وسيكون نيمر أول زعيم أوروبي يلتقي بالرئيس الروسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي. وقال متحدث باسم المستشار النمساوي إن المستشار نظمت الاجتماع خلال زيارة أخيرة لأوكرانيا ، مضيفة أن نيهامر يريد «بذل كل ما في وسعه لإحراز تقدم نحو السلام» حتى لو كانت الفرص ضئيلة.