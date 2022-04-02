رئيس أوكرانيا: الوضع شرقي البلاد حرج للغاية.. وهجمات على دونباس وخاركيف

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع في شرقي البلاد حرج للغاية، مضيفا لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن «موسكو» تعد لشن هجمات جديدة على دونباس وخاركيف.

وأوضح زيلينسكي: «نكسب الحرب فيما روسيا تخسرها لكن نخشى أن تكون هي المستفيد على الأمد الطويل»، مضيفا أن الحكومة الأوكرانية، مرنة في المفاوضات لكننا غير مستعدين للتخلي عن أراضي البلاد

زيلينسكي: على واشنطن تسريع تزويد «كييف» بالأسلحة

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى ثقته في نظيره الأمريكي جو بايدن، موضحا أنّه على واشنطن تسريع تزويد «كييف» بالأسلحة، وأضاف زيلينسكي، أنّه يجب تكثيف العقوبات على روسيا.

وتابع زيلينسكي بأنّ انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» سيشكل إضافة إيجابية، متمنيا وقوف الصين إلى جانب بلاده.

تعرض ما لا يقل عن 53 موقعًا من مواقع التراث الثقافي في أوكرانيا للتلف

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إن ما لا يقل عن 53 موقعًا من مواقع التراث الثقافي في أوكرانيا، تعرضوا للتلف أو الدمار جزئيًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

بدورها، أضافت السلطات الأوكرانية، أمس الجمعة، أن روسيا قصفت مدينة «أوديسا» الواقعة جنوب غربي البلاد، بـ 3 صواريخ «أسكندر» من المواقع الروسية بالقرم، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى أنه بعد سلسلة من محاولات «موسكو» الفاشلة للاستيلاء على أجزاء من البلاد في اتجاهات مختلفة، قررت روسيا على ما يبدو إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق لتشويه سمعة «كييف» على المستوى الدولي.

برلمان أوروبا يدعم مساعي أوكرانيا للترشح لعضوية «الناتو»

من جانبها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن أوكرانيا جزء من أوروبا أكثر من أي وقت مضى، موضحة خلال زيارتها عاصمة أوكرانيا «كييف»، أن البرلمان يدعم مساعي أوكرانيا للترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، أشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهزيمة أوكرانيا فشلت، وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة، جين ساكي، أن «بوتين» فشل في هزيمة أوكرانيا، مضيفة أن واشنطن تزود أوكرانيا بمعدات لمواجهة أي هجوم كيماوي من قبل «موسكو».