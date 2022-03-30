آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا: تحركات روسية لتحرير إقليم دونباس

في آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، اليوم، أعلنت روسيا أنها شرعت في إعادة تجميع قواتها المشاركة في عمليتها العسكرية في أوكرانيا عند محوري كييف وتشيرنيجوف، وفقا للخطط المطروحة، بعد تحقيقها أهدافها الرئيسية هناك، فيما قدمت وزارة الدفاع الروسية توضيحات جديدة حول أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتكتيكات المتبعة من جانبها للوصول إلى هذه الأهداف.

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا: تهيئة الظروف للمرحلة الختامية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن هدف المرحلة الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان يكمن في إجبار الجيش الأوكراني على حشد قواته للحفاظ على السيطرة على مدن كبرى، ومن ثم محاصرة هذه القوات دون اقتحام المدن لتفادي سقوط خسائر بين المدنيين، ومنع نظام كييف من استخدام هذه القوات في المحور الرئيسي لعمليات القوات المسلحة الروسية، أي منطقة دونباس، مؤكدا أنه جرى تحقيق كل هذه الأهداف.

ولفت المتحدث باسم الدفاع الروسية، إلى أن القوات الروسية سعت أيضا لتهيئة الظروف المطلوبة لإطلاق المرحلة الختامية من عملية تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، عبر خطوات عسكرية، وباستخدام التفوق المطلق الذي جرى اكتسابه في الجو، ووسائل الاستهداف والصواريخ عالية الدقة.

وحول آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أشار المتحدث باسم الدفاع الروسية، إلى أن القوات تواصل الاستهداف المركز لما وصفه بالمواقع المحصنة طويلة المدى التي أنشأها نظام كييف على مدار الثماني سنوات الماضية، وتدمير البنى التحتية للمطارات العسكرية والدفاعات الجوية والمستودعات العسكرية الكبرى ومراكز تدريب وتجميع المرتزقة في أوكرانيا.

إعادة تجميع القوات الروسية لتحرير دونباس

وتابع المتحدث وزارة الدفاع الروسية: «هكذا جرى إنجاز كل الأهداف الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في محوري كييف وتشيرنيجوف، ويكمن الهدف من إعادة تجميع القوات الروسية في تنشيط العمليات في المحاور ذات الأولوية، وبالدرجة الأولى إتمام عملية تحرير إقليم دونباس بالكامل».

وفيما يتعلق بآخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، بتدمير مستودعينِ للأسلحة للجيش الأوكراني، وضرب 64 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».