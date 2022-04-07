روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على بلدة سلادكويه في إقليم دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، سيطرتها الكاملة على بلدة سلادكويه في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

موسكو تدمر مخازن وقود أوكرانية

وكانت موسكو، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنّ قوات الجيش الروسي دمرت بالصواريخ 4 مخازن وقود في مدن أوكرانية عدة.

الحرب الروسية الأوكرانية

منا جانبها، ناشدت أوكرانيا، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي الناتو، بتزويدها بطائرات وأنظمة دفاع جوي في حربها ضد روسيا، والمستعمرة منذ أكثر من 40 يوما، عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حملة عسكرية على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد والذي تقطنه الأغلبية الروسية.