فنانون سنة أولى إعلانات.. أبرزهم وائل كفوري والبزاوي

دائمًا ما تتميز شاشات التليفزيون خلال شهر رمضان، بتقديم العديد من المسلسلات الدرامية الرائعة، لكن هناك فئات كبيرة تهوى متابعة ومشاهدة الإعلانات، ويبرهنون أن من أبرز ما يميز موسم شهر رمضان الكريم، هي الإعلانات التليفزيونية التي دائمًا وأبدًا ما تترك علامة وبصمة على كل المتابعين.

ففي السباق الرمضاني لعام 2022، ظهر عدد من الفنانين في أول ظهور لهم في إعلانات رمضان، من أبرزهم الفنان محمود البزاوي والفنانة نشوى مصطفى، عبر الإعلان الذي يأتي تحت اسم البركة في التوفير، وأيضًا ظهور المطرب اللبناني وائل كفوري، تحت اسم في القلب مكانك، الذي يعد ترويجًا لإحدى المدن السكنية الجديدة.

إعلان البركة في التوفير

جاء محتوى الإعلان في إطار ترفيهي بين الفنان محمود البزاوي والفنانة نشوى مصطفى، وهما يقدمون نصائح للأسر المصرية بأن يحرصوا على التوفير من أجل العيش بأسلوب وأفضل وعدم إهدار مصاريف وميزانية المنزل في التبزير بشتى صورها، موجهين دعوة لكل الجماهير بأن البركة دائمًا في التوفير.

إعلان عن إحدى المدن السكنية الجديدة

وفي السباق الرمضاني لعام 2022، جاء الفنان وائل كفوري بكلمات أغنية من أجل الترويج لإحدى المدن السكنية الكبرى في القاهرة، ليكون أول عمل إعلاني له في رمضان في مسيرته الفنية الحافلة.

وجاء الإعلان عبارة عن أغنية مصرية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، يظهر فيها كفوري وهو يشدو في مسرح ثم ينتقل للمدينة السكنية الجديدة، من أجل تصوير المنشأة المعلن عنها.

كفوري حرص على زيارة القاهرة خلال الفترة الماضية أكثر من مرة من أجل إحياء أكثر من حفل غنائي من بينها حفل غناء خاص لمصمم الأزياء إيلي صعب والذي حضره الفنان الكبير عمرو دياب، وأيضا حفل غنائي خاص لإحدى الشركات العقارية.