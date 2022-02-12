الليلة.. وائل كفوري يحيي حفلا جديدا في دبي بعد تألقه بالرياض

يستعد الفنان وائل كفوري، مساء اليوم، لإحياء حفلا غنائيا ضحما في دبي، ضمن حفلات الاحتفال بعيد الحب، ومن المقرر أن يقدم خلاله، باقة من أغنياته الشهيرة القديمة والجديدة.

وائل كفوري يروج لحفله في دبي

كان الفنان وائل كفوري روج للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفديوهات الشهير «انستجرام»، إذ نشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «حفل جديد في دبي 12 فبراير.. احفظوا التاريخ».

وائل كفوري يتألق في حفله في الرياض

يذكر أن «كفوري»، تألق الأسبوع الماضي خلال حفله في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، رافقته الحفل الفنانة العراقية رحمة رياض، وغنى العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، بشكل كبير منها أغاني: لو حبنا غلطة، كلنا ماننجر، وغيرها من الأغاني.

أغنية «البنت قوية» تحقق 108 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

يُذكر أن وائل كفوري طرح منذ عدة أشهر أغنية جديدة بعنوان «البنت قوية»، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، كما حصدت 108 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب».