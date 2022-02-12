رئيس التحرير

محمود مسلم

الليلة.. وائل كفوري يحيي حفلا جديدا في دبي بعد تألقه بالرياض

كتب:

وداد خميس
02:29 ص | السبت 12 فبراير 2022
الفنان وائل كفوري

الفنان وائل كفوري

يستعد الفنان وائل كفوري، مساء اليوم، لإحياء حفلا غنائيا ضحما في دبي، ضمن حفلات الاحتفال بعيد الحب، ومن المقرر أن يقدم خلاله، باقة من أغنياته الشهيرة القديمة والجديدة.

وائل كفوري يروج لحفله في دبي

كان الفنان وائل كفوري روج للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفديوهات الشهير «انستجرام»، إذ نشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «حفل جديد في دبي 12 فبراير.. احفظوا التاريخ».

وائل كفوري يتألق في حفله في الرياض

يذكر أن «كفوري»، تألق الأسبوع الماضي خلال حفله في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، رافقته الحفل الفنانة العراقية رحمة رياض، وغنى العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، بشكل كبير منها أغاني: لو حبنا غلطة، كلنا ماننجر، وغيرها من الأغاني.

أغنية «البنت قوية» تحقق 108 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

يُذكر أن وائل كفوري طرح منذ عدة أشهر أغنية جديدة بعنوان «البنت قوية»، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، كما حصدت 108 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب».

اقرأ المزيد:

وائل كفوري يحيي حفلا بموسم الرياض اليوم ويستعد لمهرجان عيد الحب في دبي

وائل كفوري يكشف تفاصيل فقدانه الذاكرة بسبب حادث سير: نسيت «جّن الهوا»

وائل كفوري يرفض «سلفي» في أول حفل بعد الحادث بسبب آلام الظهر: «سامحوني»

نفاد تذاكر أول حفل غنائي لـ وائل كفوري بعد نجاته من حادث سير
بقلم وداد خميس

محررة صحفية بقسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة.