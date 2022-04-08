مشروع سكني.. تفاصيل أول إعلان مصري لـ وائل كفوري في رمضان

يطرح بعد ساعات الفنان اللبناني وائل كفوري أول إعلاناته الرمضانية والتي سيقدمها لصالح أحد المشروعات السكنية الكبرى في القاهرة ليكون أول عمل إعلاني له في رمضان في مسيرته الفنية الحافلة.

إعلان وائل كفوري من كلمات أمير طعيمة

علمت «الوطن» أن الإعلان سيكون عبارة عن أغنية مصرية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وسيظهر فيها كفوري وهو يشدو في مسرح ثم ينتقل فيها لتصوير المنشأة المعلن عنها.

كفوري كان قد زار القاهرة خلال الفترة الماضية أكثر من مرة من أجل إحياء أكثر من حفل غنائي من بينها حفل غناء خاص لمصمم الأزياء إيلي صعب والذي حضره الفنان عمرو دياب، وأيضا حفل غنائي خاص لإحدى الشركات العقارية.

وائل كفوري تصدر تريند الأغنيات بـ البنت القوية

وائل كفوري كان قد ظل محافظا على تريند الأغنيات العربية نهاية عام 2021 بأغنية البنت القوية التي حققت نجاحا مبهرا في مصر وعدد من الدول العربية.

الأغنية تخطت حاجز 110 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان سليم عساف.

يذكر أن وائل كفوري كان قد أحيا خلال الأسابيع الماضية حفله في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقد شارك كفوري فى الحفل الفنانة العراقية رحمة رياض، وغنى العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، بشكل كبير منها أغاني: لو حبنا غلطة، كلنا ماننجر، وغيرها من الأغاني.

ومن المقرر أن يقدم كفوري خلال الفترة المقبلة عددا من الأغنيات الجديدة.