بريد الوطن .. هيئة التأمين الصحى ترد على شكاوى المواطنين

بالإشارة إلى ما نشرته جريدتكم بتاريخ 15 يناير الماضى بعنوان «إبراهيم مصاب بورم الفكين ومحتاج 20 ألف جنيه لإزالته»، والمتضمن طلب علاج الطفل إبراهيم جمال رفاعى، نحيطكم علماً بأنه تم التواصل مع والدة الطفل، وتم عرضه على استشارى الأورام، الذى أوصى بتحويل الطفل إلى معهد الأورام لتلقِّى العلاج، وقد أفادت والدة الطفل بأنها تتابع علاجه بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ولا ترغب بتحويله للعلاج بمعهد الأورام، وبخصوص ما نُشر بعنوان «فوزية تعانى من مشاكل الحركة والتنفس»، نحيطكم علماً بأنه تم توجيه السيدة فوزية عقل لطوارئ مستشفى 6 أكتوبر، وتم إجراء أشعة مقطعية والفحوصات الطبية اللازمة لها.

محمد فتحى شكر - مدير العلاقات العامة

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com