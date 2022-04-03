بريد الوطن .. ما قلَّ ودلَّ من الأقوال الحكيمة

يشعر بالجمال فهو جميل.. قبر فى وطنى أفضل من قصر فى غربتى.. الأبطال هم نبراس الأمم والشعوب.. الأغنية الوطنية لا تكتب بتكليف.. الصدق هو الطريق الملكى إلى القلوب.. العلم كنز الإنسان.. أنا مفرد ونحن جمع فليتنا نتوحد.. التمسك بالفرع وترك الجذر نقصان فى فهم الحياة.. شتان بين الفاكهة البلاستيكية والفاكهة الطبيعية.. الوهم مثل جمجمة الميت.. لا نعرف قيمة النور إلا عندما يحل الظلام.. من لا يعرف قيمة الجواهر النفيسة لا يستحقها.. الطبل الأجوف لا يطرب.. الكريم يقدر ويحفظ الجميل واللئيم ينكره.. تصرفات الإنسان توضح قدر ثقافته أو جهله.. فروق كبيرة بين العقول المنتجة والعقول المستهلكة.. القلوب النقية محصنة ضد الخداع.. من لا تعرف قيمة نبض القلب لا تستحقه.. من تكذب مرة تكذب ألف مرة.. مثلما توجد مراهقة عمرية هناك أيضاً مراهقة سياسية وأخرى عاطفية وعقلية.. من يحاول امتلاك كل الأشياء لا يحصل على شىء.. توازن السلطات طريق التقدم.. المسكنات وقتها قصير.. الشريف ينتج الأعمال المشرفة.. الأفراد إلى الزوال والوطن للخلود.. التاريخ العظيم نتاج العظماء.. دقات القلب لا تكذب ولا تتجمل.. الثمار الفاسدة نتاج الزرع الفاسد.

د. إبراهيم خليل إبراهيم

عضو اتحاد كتاب مصر

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