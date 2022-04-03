بريد الوطن .. شقة ضمن الحالات القاسية والأوْلى بالرعاية يا وزير الإسكان

أنا أرملة مريضة قلب وارتفاع بضغط الدم، ومضاعفات السكر، ويتم علاجى على نفقة الدولة، وأعيش حياة صعبة للغاية، وضاعف من صعوبتها خلافات ومشاكل مع أهل زوجى الراحل، حيث إننى أقيم بشقة والدته مع ولدَى الاثنين، كما أن العقار قديم جداً، وصادر له قرار إزالة، ومع ذلك فأنا مهددة بالطرد، ولا أحد يسأل أو يهتم، وكل دخلى ومعاشى لا يتجاوز 1300 جنيه كل شهر، وكل أمنيتى أن أحصل على وحدة سكنية تتناسب مع حالتى كأرملة، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بمنحى وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تمنحها الدولة لأصحاب الحالات القاسية والأوْلى بالرعاية.

زكية على عبدالحكيم - الدرب الأحمر - القاهرة

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