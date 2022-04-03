بريد الوطن .. عمر الصدق

حرفك بيدمع صدق ف دنيا النسيان

صاحبك إنسان

بس معلم جوّة القلب مربع فيه

صدقك وانت بترثيه

وكأنه ما فات الدنيا الفانية ولسَّه معاك

أنفاسه ف ركن الأوضة وضله الماشى ولازق فيك

بتدفى الشرخ المفصول منك وتدفيك

حتى حديد الكوبرى الواقف لسَّه هناك

بيستناه وبيستناك

يمكن تيجوا ف نص الليل يتونس بيه

يرمى حمول الهم الساكن فيه

بكرة هيفهم طعم الموت

ولمسة إيدك من غير إيده هتبكيه

سامح لطف الله

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