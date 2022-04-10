مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 9.. ناجي يهدد يحيى بقتل والدته

تضمنت احداث مسلسل ملف سري الحلقة 9 لـ هاني سلامة قيام ناجي الخلعي الذى يقوم بدوره الفنان احمد الرافعي، عقب خروجه من النيابة، بمقابلة المستشار يحيى عز الدين الذى يجسد دوره الفنان هاني سلامة وتهديده بالمسدس.

مسلسل ملف سري الحلقة 9 .. يحيي يخشى تهديدات ناجي

وقال ليحيى خلال المقابلة «أسهل حاجة أعملها إني أقتلك، بس مش هنولهالك، لأني غلس، بس لو الألماس مجاليش لغاية بكرة، هتلاقيني نازل من بيتكم أعرفك العقدة اللي عندي بسبب أمي».

مسلسل ملف سري الحلقة 9 .. ناجي الخلعي يرفض قتل يحيى

تضمن مسلسل ملف سري الحلقة 9 لـ هاني سلامة تسليم مريم المالكي الألماس للمستشار يحيي الذى بدوره قام بتسليمه للشرطة والمقدم عمرو الذى يجسد دوره الفنان نور محمود.

ناجي الخلعي كان قد خطف المستشار يحيى ضمن احداث الحلقة الماضية بسبب الألماس ولكنه فشل فى الحصول عليه بسبب انقضاض الشرطة عليهم والقبض على الفريق بأجمعه، ما أدى لحبس كافة رجال ناجي الخلعي، في حين نجح ناجي فى الخروج لعدم ثبوت أدلة الاتهام عليه.