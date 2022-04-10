مسلسل ملف سري الحلقة 9 لـ هاني سلامة.. مريم تسلم الألماس للمستشار يحيى

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 9، بجلسة بين المستشار يحيى عز الدين، الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة، و«مريم» الفنانة عائشة بن أحمد، حول غموض ما يحدث لعائلة المالكي من قتل وتسمم واختفاء غامض.

مسلسل ملف سري الحلقة 9 .. براءة ناجي الخلعي

وكشف مسلسل ملف سري الحلقة 9، كيف وصل الألماس للمستشار يحيى عز الدين، إذ أنه كان قد تلقى مكالمة من مريم المالكي، تخبره فيها بأهمية مقابلته، وحينما قابلها سلمته الألماس، فيما اتهمها «يحيى» مرة أخرى بأنها وراء مقتل خطيبته نور التي جسدت دورها الفنانة رحمة حسن.

مسلسل ملف سري الحلقة 9 .. ليل المصري يقابل مريم المالكي

مسلسل ملف سري الحلقة 9، دارت حول ظهور ليل المصري الذي يجسد دوره الفنان محمد محمود عبد العزيز، بأنه هو الذي أوصل الألماس لـ «مريم» لكي تسلمها للمستشار يحيى.

كما كشفت الحلقة عن قيام النيابة العام بالإفراج عن ناجي الخلعي، الذى يجسد دوره الفنان أحمد الرافعي، بعد أن فشلت في التأكد من أنه الخاطف للمستشار يحيى عز الدين.