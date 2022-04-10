عاطل يشعل النيران في زوجته بمنشأة القناطر بسبب بيع الخضار

أشعل عاطل النيران في زوجته، بعدما سكب عليها مادة قابلة للاشتعال «بنزين» بسبب بيعها الخضروات عنوة عنه في منشأة القناطر.

تلقى المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عاطل بإشعال النيران في زوجته داخل دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة؛ للتأكد من صحة البلاغ.

بيع الخضروات وراء ارتكاب الجريمة

وبعمل التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن السيدة تعمل بائعة وأن زوجها منعها في وقت سابق من بيع الخضروات.

وكشفت التحريات، أن المجني عليها خرجت من المنزل لبيع الخضروات مرة أخرى، داخل إحدى أسواق منشأة القناطر، إلا أن المتهم سكب عليها مادة قابلة للاشتعال «بنزين» وأشعل النيران في جسدها ولاذ بالفرار.

نقل المجني عليها لأقرب مستشفى

وتم نقل المجني عليها إلى أقرب مستشفى في دائرة القسم؛ لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.