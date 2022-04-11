مسلسل العائدون الحلقة 9.. أمير كرارة يقنع عبد المغني بتنفيذ خطة بديلة

تتابعت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 9.. إذ جرى الكشف عن وجه أمير كرارة، من أحد الأشخاص في تنظيم داعش الإرهابي، وعلى الجانب الآخر، يخشى محمود عبد المغني من فشل العملية، لذلك يطلب من «كرارة»، العودة مرة أخرى إلى مصر.

أمير كرارة يقرر عدم الاستسلام في مسلسل العائدون الحلقة 9

لكن الفنان أمير كرارة، يقرر عدم الاستسلام، ويطلب من محمود عبد المغني، الاستمرار في عملية تجنيد ميدو عادل، من أجل زرعه داخل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتسريب المعلومات للأجهزة الأمنية في مصر، وذلك ضمن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 9.

ويرجع تصميم الفنان أمير كرارة، وراء تجنيد ميدو عادل، إلى تمكنه من تقربه من الأخير، ومعرفته كيف يفكر جيدًا، وبالتالي عرف كيف يجنده لصالح الأجهزة الأمنية في مصر، وذلك ضمن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 9.

الخطة البديلة لأمير كرارة في مسلسل العائدون الحلقة 9

أمام صمود أمير كرارة، وتمسكه باستكمال مهمته، قرر الفنان محمود عبد المغني، الموافقة على الخطة البديلة لـ«كرارة»، وعدم إلغاء العملية، بعدما استشار هاني عادل، في هذا القرار، وذلك خلال مسلسل العائدون الحلقة 9.