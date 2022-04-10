تطور العلاقة بين أمير كرارة وأمينة خليل في مسلسل العائدون: نظرة وإعجاب

شهدت العلاقة بين أمير كرارة وأمينة خليل، في الحلقات الأولى من مسلسل العائدون، تطورًا كبيرًا، إذ بدأت الأخيرة تُبدي علامات الإعجاب به، خاصة وأنهما يقضيان وقتًا طويلًا سويًا لطبيعة عملهما، حيث يعملان في أحد الأجهزة الأمنية التي تُحبط مخططات تنظيم داعش الإرهابي.

شخصية أمينة خليل في مسلسل العائدون

طبيعة شخصية أمينة خليل، داخل مسلسل العائدون، تتميز بالقوة والتركيز في حياتها العملية دون أي شيء آخر، ولم ترضخ أمام «زن» أقاربها بضرورة الزواج وتكوين أسرة، قبل أنّ يتقدم بها العمر، حتى بدأت تتعامل بمرونة إلى حدّ ما، أمام نصائح «خالتها» التي تُجسدها الفنانة إسعاد يونس، بألا تُهمل حياتها الشخصية على حساب العمل.أما أمير كرارة، ظهر في مسلسل العائدون، وهو يعيش مع طفلته، بعيدًا عن زوجته، حيث إنهما منفصلان، ولم تبين الأحداث أنه يُفكر في الزواج مُجددًا، بينما ينصب تركيزه على مطاردة تنظيم داعش فقط.

تطور علاقة أمير كرارة وأمينة خليل

وفي الحلقات الأولى من مسلسل العائدون، بدأت العلاقة بين أمير كرارة وأمينة خليل، تشهد تطورًا، حيث أبدت الأخيرة علامات الإعجاب به وتُغار عليه دون أنّ تفصح عن الأمر، إذ تبين ذلك عندما علق مازحًا على صورة «سارة» مايا طلام، التي كانت تتعاون مع إحدى العصابات.وفي حلقة ثانية، ظلت أمينة خليل، تنظر إلى أمير كرارة، بإعجابٍ شديد، عندما كانت تتواجد بصحبته هو وابنته، داخل السيارة، حيث كان هذا اللقاء هو الأول لهما بعيدًا عن إطار العمل.

وفي الحلقة 8 مسلسل العائدون، حرصت أمينة خليل، على التعرف عليه بشكلٍ أكبر، على هامش تواجدهما خارج البلاد، في عملية جديدة، إذ طالبته بالحديث عن نفسه، واستعراض أكبر قدر من المعلومات عنه، وعن أسرته ونشأته وغيرها.