من هم العائدون من داعش؟.. إجابة السؤال الذي حير متابعي المسلسل

يُعد السؤال الأبرز الذي يشغل بال مُتابعي الدراما التليفزيونية في شهر رمضان المُبارك، لا سيما مُحبي الأعمال الوطنية، هو «من هم العائدون من داعش؟»، حيث يغفل قطاع كبير من الجمهور عن إجابة هذا السؤال، الذي ستكشفه الحلقات المُقبلة بشكلٍ درامي تفصيلي.

من هم العائدون؟

وكانت الشركة المُنتجة لـ مسلسل العائدون، طرحت تساؤلًا قبل أيام، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «من هم العائدون من داعش؟.. قليل أوي اللي هيعرف إجابة السؤال ده؟».

تغيير الاستراتيجيات الأمنية لمحاصرة داعش قبل دخولهم مصر

ويرى محمد أبو داوود، أن عناصر التنظيم، ربما تُنفذ عمليات إرهابية في الدول التي يُسيطرون عليها، أو توسيع سطوتهم من خلال تسلل تلك العناصر إلى دول أخرى وتكون «خلايا نائمة».

وقال محمد أبو داوود، في مسلسل العائدون، إنّ «حدود أمننا القومي تبدأ من أي مكان ممكن يشكل تهديد، داعش دلوقتي في حالة انحصار.. وبالتالي السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، آلاف المُقاتلين اللي هناك دول ممكن يتنقلوا إلى أين؟.. وبأعداد أد إيه؟.. وهل هيبقوا خلايا نايمة ولا هيعملوا عمليات على الأرض».

ووجه محمد أبو داوود حديثه إلى محمود عبد المغني، قائلا: «إحنا مش هنستناهم لسه لما يجوا مصر.. ده ملف مهم جدًا.. شكّل فريق عمل.. وابدأ شغل على ملف العائدين من داعش».

كما كشفت الحلقات الأولى من مسلسل العائدون، عن مخطط أحد قادة تنظيم داعش، والذي يرغب في توسيع المساحات التي يُسيطر عليها التنظيم في الوطن العربي، لاسيما وأن التنظيم كوّن 80 ألف عنصرًا، جرى تدريبهم على القتال وحروب العصابات، ويسعون لانتشارهم في البلاد وعودتهم في أوطانهم مُجددًا، وتكوين خلايا نائمة، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في بلادهم.