مسلسل العائدون الحلقة 9.. محمود عبد المغني يتشاجر مع زوجته

تشاجر الفنان محمود عبد المغني، مع زوجته، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 9، وترجع سبب هذه المشاجرة في البداية، إلى رغبة زوجة «عبد المغني»، في أن يقوم بتحليل، حتى يستطيعوا أن ينجبوا أطفالًا.

محمود عبد المغني يتشاجر مع زوجته في مسلسل العائدون الحلقة 9

لكن عندما يصل الفنان محمود عبد المغني، إلى المنزل ويجد طبيب هناك، يطلب منه الرحيل، وعندما تعرف زوجته، تتشاجر معه، لأنها تريد أن تنجب أطفالًا منه، وتقوم بتهديده بأنها ستتركه، ولكن «عبد المغني»، يحاول أن يطمئنها ويطلب منها عدم الرحيل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 9.

أمينة خليل وأمير كرارة يجهزون الخطة البديلة في مسلسل العائدون الحلقة 9

وعلى الجانب الآخر، تظهر الفنانة أمينة خليل، في مشهد يجمعها بأمير كرارة، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 9، وهم يتخذون كل الإجراءات النهائية لتنفيذ خطتهم البديلة لتجنيد ميدو عادل، قبل رحيلهم.

ويطلب الفنان أمير كرارة، من أمينة خليل، أن تهتم بـ ملف «صفوان»، حتى يعرفوا مخططاته القادمة، وذلك خلال مسلسل العائدون الحلقة 9.