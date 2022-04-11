مسلسل العائدون الحلقة 9.. محمود عبدالمغني يقرر إلغاء عملية تجنيد ميدو عادل

بدأ مسلسل العائدون الحلقة 9.. بداية مشوقة، إذ نقل الفنان هاني رمزي، العديد من المعلومات الجديدة عن تنظيم داعش الإرهابي، خاصًة ما يتعلق بمخططاتهم الجديدة.

تعرف على أحداث مسلسل العائدون الحلقة 9

ظهر الفنان هاني رمزي، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 9، وهو يتحدث إلى محمود عبد المغني، ويخبره بكل التفاصيل التي وصل إليها، ليقرر «عبد المغني»، وقف عملية تجنيد ميدو عادل على الفور، وعودة أمير كرارة مرة أخرى، حتى لا يخاطر به، إذا جرى اكتشافه من قبل أحد من تنظيم داعش الإرهابي.

أمير كرارة يحاول التقرب من ميدو عادل في مسلسل العائدون الحلقة 9

يلتقي النجم أمير كرارة، بميدو عادل، الذي يعمل مونتير داخل قناة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التي يجرِ بثها من خارج البلاد، في مشهد آخر خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 9، محاولًا التقرب من الأخير.

واستطاع الفنان أمير كرارة، أن يتقرب من ميدو عادل، لكي يعرف معتقداته وكيفية تفكيره، وما الذي يسعى إليه، حتى يستطيع تجنيده لصالح الأجهزة الأمنية في مصر، ضد تنظيم داعش الإرهابي.