«البنتاجون» تعلن تدريب أوكرانيين على استخدام «درون».. و«موسكو» تتهم «كييف» بتنفيذ مجازر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن مجموعة من الجنود الأوكرانيين، تلقت تدريبات بـ الولايات المتحدة على استخدام طائرات بدون طيار من طراز «سويتش بلاد»، موضحة في بيان، أن بعد انتهاء المجموعة تدريبها في أوائل مارس الماضي، زودتها واشنطن، بتدريب إضافي على أنظمة الأسلحة والتكتيكات المتقدمة التي قدمتها الولايات المتحدة لـ أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أشارت في وقت سابق، إلى سماع سلسلة انفجارات في مدينتي «خاركيف» شمال شرقي البلاد و«ميكولايف» جنوبي أوكرانيا، فيما أشارت وكالة الانباء الأوكرانية، إلى مقتل 10 أشخاص وأصيب 11 آخرون في قصف بمنطقة «خاركيف».

الجيش الأوكراني يسيطر على قرية«موششون»

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن جيش بلاده، سيطر على قرية «موششون»، التي كان من الممكن أن تصبح بوابة لـ القوات الروسية، في طريقها إلى العاصمة «كييف».

واتهمت وزارة «الدفاع الروسية»، «كييف» بالاستعداد لتنفيذ مجازر بحق المدنيين في «لوجانسك» واتهام «موسكو» بها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، قدم مواطنون يونانيون، اعتذارا لـ سفارة موسكو في العاصمة «أثينا» عن ممارسات حكومة رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وموقفها تجاه أزمة أوكرانيا.

«زيلينسكي»: روسيا تخشى الاعتراف بأن سياستها تجاه «كييف» كانت خاطئة لعقود

سياسيا، قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، في فيديو، إن روسيا تخشى الاعتراف بأن سياستها بالكامل تجاه بلاده كانت خاطئة لعقود.وتوقع زيلينسكي أن الأسبوع المقبل، سيكون شديد التوتر حيث ستكثق القوات الروسية، العملية العسكرية في شرقي البلاد.