البنتاجون: أرسلنا أكثر من 100 طائرة انتحارية إلى أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنها أرسلت أكثر من 100 طائرة سويتش بليد المسيرة «المعروفة بالطائرات الانتحارية» إلى كييف في الفترة الأخيرة، حسبما نشرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، وذلك لمساعدتها في صد الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

مسؤول بالبنتاجون: أوكرانيون يتدربون على استخدامها في الولايات المتحدة

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال مسؤول كبير بالبنتاجون، إن عددا صغيرا من الأوكرانيين موجودون بالفعل في الولايات المتحدة ويتلقون تدريبات على كيفية استخدام طائرات سويتشبليد المسيرة، وذلك حسبما نقلت شبكة يورونيوز عن وكالة رويترز.

وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن التدريب الأمريكي لنحو عشرة أوكرانيين موجودين بالفعل في الولايات المتحدة، ويتلقون تعليما عسكريا، ومن المتوقع عودتهم إلى أوكرانيا قريبا، حسب قوله.

بايدن: سنواصل تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة متطورة وصواريخ جافلين

ويشير البنتاجون إلى أن طائرات سويتشبليد هي من نوع الطائرات الانتحارية حيث إنها تستخدم لمرة واحدة وتنفجر بمجرد إصابة هدفها.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن «الجيش الأوكراني يقاتل بنجاح»، مرجعا ذلك إلى أن الولايات المتحدة دربتهم وأعطتهم الأسلحة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة نفسها مثل طائرات مسيرة متطورة وصواريخ جافلين وغيرها.