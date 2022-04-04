أوكرانيا: مقتل 7 أشخاص وإصابة 34 آخرين جراء قصف روسي لـ«خاركيف»

أعلنت السلطات الأوكرانية ، مقتل 7 أشخاص، وإصابة 34 آخرين، جراء قصف روسي لمدينة «خاركيف» الواقعة شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أشارت في وقت سابق، إلى سماع دوي انفجارات في مدينة «خيرسون»، جنوب أوكرانيا، فيما أوضحت شركة «ماكسار ماكسار تكنولوجيز» الأمريكية، أن صورا لـ الأقمار الصناعية، أظهرت خندقا في موقع مقبرة في مدينة «بوتشا» الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة «الخارجية الروسية»، إن المتطرفين الأوكرانيين يتحملون مسؤولية الجريمة التي وقعت في «بوتشا».

مسيرة سيارات في العاصمة اليونانية «أثينا» دعما لـ «موسكو»

وانطلقت مسيرة سيارات ضمت ما بين 120 و 200 سيارة تحت شعار «من أجل السلام، من أجل روسيا، من أجل اليونان!» في العاصمة اليونانية «أثينا»، وحملت السيارات الأعلام اليونانية والروسية، فيما أشار أحد المنظمين إلى وصول الهستيريا المعادية لـ روسيا إلى ذروتها، موضحا أن معظم اليونانيين 70-80% يتعاطفون مع الروس والناطقين بالروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.