أوكرانيا: لن نفاوض موسكو على أي شبر من أراضينا

قال مبعوث الرئيس الأوكراني للمفاوضات مع روسيا، رستم أميروف، إن بلاده لن توقف المفاوضات رغم القصف الروسي، مؤكدا «لن نفاوض موسكو على أي شبر من أراضينا».

وأضاف «أميروف»: «نريد ضمانات أمنية دولية في المفاوضات مع الروس»، مؤكدًا أن دونيتسك ولوغانسيك أراض أوكرانية ولا تفاوض عليها.

أوكرانيا: علاقاتنا مع الغرب تشاورية

وشدد على أن أوكرانيا دولة مستقلة ولا ضغوط غربية عليها، قائلا: «علاقاتنا مع الغرب تشاورية ولا نأخذ منهم أوامر كما تقول موسكو» وفقا لقناة «العربية».

ونوه مبعوث الرئيس الأوكراني للمفاوضات مع روسيا، إلى أن بلاده حققت تقدمًا بإبعاد الروس عن كييف، مشيرا إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم في شرق وجنوب أوكرانيا.

أوكرانيا: حققنا تقدم بإبعاد الروس عن كييف

وأكد أن أوكرانيا ستواصل الدفاع عن أرضها حتى طرد روسيا من البلاد، مضيفًا «أتمنى من الدول العربية أن تستمع لنا بعيدا عن الرواية الروسية»، لافتًا إلى أن روسيا تعتبر أوكرانيا دولة نازية وهذا غير صحيح.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على كييف على رأسهم أمريكا وبريطانيا.

ولا تزال روسيا تصر على نزع سلاح أوكرانيا وحماية الناطقين بالروسية، فضلا عن منعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

فيما تتمسك كييف باستقلالها وحماية أراضيها، مطالبة بضمانات أمنية دولية، تمنع وقوع أي هجوم روسي في المستقبل.