زيلينسكي يطالب اليونان برد جميل «أوديسا».. وتقديم موسكو إلى العدالة

طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم، دول الغرب بضرورة تحويل روسيا إلى العدالة، موضحا أن تصرفاتها الأخيرة ضد أوكرانيا ستؤثر على أوروبا أيضا.

زيلينسكي يطالب بتحويل روسيا إلى العدالة

وقال الرئيس الأوكراني خلال كلمته أمام البرلمان اليوناني، إنه بتقديم موسكو للعدالة سيتتمكن أوروبا من استعادة مكانتها الرادعة لكل من يختارون الحرب أو يهددونها بأزمات اقتصادية أو أزمة طاقة، بحسب ما نشرته قناة "العربية".

كما دعا زيلينسكي، بحسب موقع قناة «العربية»، العالم الديمقراطي إلى ضرورة حظر النفط الروسي وفرض مزيد من العقوبات على البنوك الروسية، إلى جانب حظر دخول سفنها إلى الموانئ لإعاقة تمويل العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، قائلا: «موسكو تعتقد أنها لا تقهر، ويمكنها الإفلات من العقاب، لذلك يجب أن نوقفها ونقدمها للعدالة».

زيلينسكي يطالب بإنشاء جمعية سرية في اليونان لتنفيذ عمليات بأوكرانيا

وتطرق الرئيس الأوكراني خلال كلمته، إلى الدمار الذي خلفته الحرب في مدينة ماريوبول الساحلية، التي يقطنها آلاف من الأوكرانيين ذوي الأصول اليونانية، مذكرا أثينا بما حدث في مدينة أوديسا الأوكرانية عام 1814، حين ساهمت في تحرير اليونان واستقلالها عن الدولة العثمانية، عبر إنشاء جمعية تسرية تسمى بـ «فليكي إتريا» أو «مجمتع الأصدقاء»، مطالبا اليونان بإمكانية رد الجميل.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في أن يتم إنشاء جمعية سرية مماثلة في الأراضي اليونانية، تهدف إلى تنفيذ مهام إنسانية وعسكرية في مدينة ماريوبول وغيرها من المدن الأوكرانية، وذلك لمواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي سياق آخر، أعلنت اليونان التي تجمعها علاقات تاريخية قوية مع موسكو، عن طردها للعديد من الدبلوماسيين الروس، زاعمة أنهم أجروا أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، بحسب ما نشرته شبكة «روسيا اليوم».

وانضمت اليونان التي أعلنت عن طرد 12 دبلوماسيا، إلى كل من النرويج وإيطاليا وسلوفانيا والنمسا والسويد وفرنسا وألمانيا، وغيرهم من الدول الأوروبية.