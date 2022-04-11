مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»: عملت على المسلسل لمدة عام كامل

قال محمد عدلي، مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، إنه يكتب لأول مرة مسلسل للأطفال مستغلا التطور التكنولوجي الحادث وبدأ التفكير في المسلسل منذ سنة، مشيرا إلى أن أغلب مسلسلات الأطفال كانت تقدم في شكل أكاديمي يحتاج لشكل كبير يشرح للأطفال أثناء مشاهدتهم العمل معه.

عمل من خلال بناء درامي

وأضاف «عدلي»، خلال استضافته في راديو «9090»، أن العمل الموجه للأطفال الحالي يحيى وكنوز دمه خفيف لكن ليس تافه ويقدم مادة تاريخية وتم بناء الشكل الدرامي للمسلسل من أجل عرض الحضارة المصرية بشكل بسيط أمام الأطفال.

الاعتماد على الأكاديمين المتخصصيين

وأوضح مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، أن اعتمد على أكاديمين متخصصين في الحضارة المصرية القديمة وثقوا كل معلومة وشكل الملابس وكلام عند المصريين القدماء، مبينا أن الجميع يقول المصريين القدماء وليس الفراعنة، موضحا أنه يعتمد هذا المسمى بدلا من الفراعنة لأن نسبة كبيرة تتعامل مع اسم مصر الفرعونية ولكن الصحيح المصري القديم.

شكر خاص للشركة المتحدة

وأشار مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، أن نسبة كبيرة من الأعمال المقدمة عن المصريين القدماء ركزت عن الموجود في الكتب فقط ولكن العمل الحالي ينقل بعض من الواقع دون الاعتماد على الكتب فقط، لافتا إلى أن الشركة المتحدة كان لها دور هام في تقديم هذا العمل للأطفال، موضحا أن الشركة المنتجة اقتنعت بتقديم عمل للأطفال حتى لو لم يربح لأن أعمال الأطفال في الغالب تكون هادفة أكتر منها ربحية.