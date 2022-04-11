زلزال يضرب «آتشيه» وتحطم طائرة فرنسية.. وغرق بطلة تونسية خلال 24 ساعة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها الزلزال الذي ضرب إقليم «آتشيه» الإندونيسي، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا، فيما شهد ميناء العاصمة الجزائرية، اصطدام سفينة ركاب فرنسية بناقلة وقود جزائرية.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مدينة سابانج في «آتشيه» الإندونيسي، ووقع مركز الزلزال على بعد 184 كيلومترا من الشمال إلى الشمال الغربي لـ المدينة الإندونيسية، وفقا لما ذكرته هيئة«المسح الجيولوجي» الأمريكية.

تواجد نحو 20 منقذا في منطقة تحطم الطائرة الفرنسية

وفي فرنسا، لقى 3 أشخاص مصرعهم، جراء تحطم طائرة سياحية صباح أمس الأحد أثناء إقلاعها من مطار «سانت بريوك» في منطقة «بريتاني» شمال غربي البلاد، وقال جهاز الإنقاذ المحلي، إن من بين ضحايا التحطم الطيار «50 عاما» وراكبان يتراوح عمرهما بين 20 و30 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، إلى تواجد حوالي 20 منقذًا في منطقة التحطم.

وفي الجزائر، اصطدمت سفينة ركاب فرنسية تحمل اسم «جون نيكولي»، التابعة لشركة «كورسيكا لنيا» الفرنسية، بناقلة وقود جزائرية في ميناء الجزائر العاصمة، وأوضحت «الشركة الجزائرية لتسويق وتوزيع المواد البترولية»، في بيان، أمس الأحد، إن باخرة تحمل اسم «طولقة»، تعرضت الأربعاء الماضي إلى حادث اصطدام وهي راسية برصيف قالمة، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» الجزائرية.

وتسببت في حادث الاصطدام باخرة نقل المسافرين الفرنسية، ويرجح أن يكون ربانها قد فقد السيطرة عليها بفعل حالة البحر السيئة، فيما أسفر الحادث عن أضرار طالت بعض التجهيزات الخارجية للباخرة فقط.

وفي تونس، لقت بطلة تونسية في رياضة الأشرعة تدعى «آية قزقز»، مصرعها ظهر أمس الأحد، على إثر غرق الزورق الذي كانت تستخدمه مع «سارة» شقيقتها التوأم خلال التمارين بسبب الرياح، وقالت إذاعة «موزاييك» التونسية، إن «سارة».

التوأم قزقز مثلتا تونس خلال الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية «طوكيو»

والتوأم قزقز قد مثلتا تونس خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة بالعاصمة اليابانية «طوكيو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما شهدت تونس، انتشال قوات الأمن، 9 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة خلال الساعات الـ24 الماضية، بسواحل مدينة لواتة جنوب البلاد، وقال المتحدث الرسمي باسم «الحرس الوطني» التونسي حسام الدين الجبابلي، إلى إحباط 14 عملية هجرة غير شرعية باتجاه الأراضي الأوروبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

أمنيا، أعلنت السعودية، أمس الأحد، ضبط مستودعا مخالفا يحتوي على أكثر من 400 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في إمارة منطقة الرياض، فيما صادرت السلطات المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.