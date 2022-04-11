ناقد فني: موسم رمضان يتسم بتناغم الأعمال الدرامية.. وظاهرة النجم الأوحد اختفت

قال الناقد الفني مصطفى حمدي، إن تقديم الدراما لسلبيات المجتمع، أمر خاطئ، لذا حدث انضباط لبوصلة الدراما الفترة الأخيرة، من خلال تقديم موضوعات تخص الأسرة المصرية، مبينا أنه لم يعد يخجل أن يُجرح شخص من أسرته نتيجة مشاهدة أي مسلسل.

مصر بها كتاب مبدعين

أضاف «حمدي»، خلال مداخلة هاتفية في راديو «9090»، أن مصر بها كتاب مبدعين، وحاليا ظهر جزء فقط من المواهب، موضحا أن المخرج بيتر ميمي، حصل على فرصته، وأصبح من أهم المخرجين خلال 5 سنوات.

انتهاء سنوات النجم الواحد

أوضح الناقد الفني، مصطفى حمدي، أن هناك سنوات مرت كان فيها النجم الواحد، واختفاء المسلسل التاريخي والوطني والمسلسل المقدم للأطفال، لافتا إلى أن النجوم شاركوا في مسلسل ليالي الحلمية، ولم يعترض أحد، لأن الدراما عمل قائم على الجماعية وليس الفردية، لذا أصبح النجوم حاليا يوافقون على الظهور معا.

إشادة بمحمد فراج في العائدون

أكد الناقد الفني، أن ظهور الفنان محمد فراج في مسلسل العائدون من خلال اللقطة التي أعاد فيها دور الطيار الأردني الذي أحرقته داعش، أدى إلى تسليط الضوء على عمليات تنظيم داعش الإرهابي، موضحا أن هذا المسلسل، نوع مختلف من الدراما الوطنية، لأنه يعرض دور تنظيم داعش الذي حاول تدمير الدولة المصرية، لكن الأمن عمل على القضاء عليهم.

تناغم في الأعمال

وتابع مصطفى حمدي: «بقى عندنا تناغم في الأعمال الدرامية من السنة اللي فاتت، بقى في عمل بيتكلم عن المؤامرة من بعدها الداخلي، وواحد بيرصدها من البعد الخارجي من أجل تشكيل الوعي».