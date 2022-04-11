محمد صلاح يظهر في 5 أعمال برمضان.. أبرزها الكبير أوي والمشوار

تواجد ملحوظ لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في دراما رمضان 2022، إذ ظهر اسمه خلال 5 أعمال رمضانية، وهي «الكبير أوي 6»، «مكتوب عليا»، «دايما عامر»، «راجعين يا هوى» و«المشوار».

مسلسل الكبير أوي 6

كان لاسم محمد صلاح حضور خلال الحلقة 9 من مسلسل «الكبير أوي 6»، من خلال المشهد الذي يجمع «هجرس» والدكتور ربيع و«فزاع»، إذ بدأ «هجرس» في طرح سؤال قائلا: «محمد صلاح ومحمد النني اتنين مصريين وبيلعبوا في انجلترا.. اشمعنا محمد صلاح اسمه مو صلاح، ومحمد النني مسمهوش مونيتي»، ليرد عليه: «لا النني اسمة فيه لام شمسية فلا يصلح أضافة "مو" له».

مسلسل مكتوب عليا

كما حضر اسم محمد صلاح خلال الحلقة 8 من مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني، إذ استيقظ من نومه كعادته ليجد جمله مكتوبة على يده وهي «اه اه اه اه أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية»، ليقوم «جلال» أكرم حسني، بتفسير الجمله على أن من عدى حدود العالمية هو محمد صلاح.

مسلسل دايما عامر

ظهر محمد صلاح خلال الحلقة الأولى من مسلسل «دايما عامر» لمصطفى شعبان، إذ بدأ ظهور مصطفى شعبان في غرفته أثناء نومه، وهو فاتح التلفزيون على إحدى مباريات محمد صلاح، وظهرت جميع الغرفة بها بوسترات له.

مسلسل راجعين يا هوى

كما ظهر محمد صلاح في مسلسل راجعين يا هوى، عندما كان يتواجد «بليغ» خالد النبوي، في إحدى الكافيهات، ويشاهد مباراه لمحمد صلاح وأخذ يهتف «مو صلاح».

مسلسل المشوار

ومن خلال أحداث مسلسل «المشوار» للنجم محمد رمضان، جاء ذكر محمد صلاح، عندما عاد «ماهر» وزوجته «ورد» من عملهم، ليجدوا ابنهم يرتدي تيشرت محمد صلاح الذي يتمنى أن يكون لاعب مشهور مثله.