سما إبراهيم تشكر القائمين على «الكبير أوي»

قالت الفنانة سما إبراهيم، إن الجو الأسري بمسلسل الكبير أوي 6، ساعدها على عرض مهاراتها، وعرض النكات واللقطات المختلفة، لافتة إلى أنها من الإسكندرية، ووالديها كان لهما الفضل الكبير عليها بعد توفيق الله.

دور المخرج في إبراز مواهب الحضور

أضافت «إبراهيم»، خلال مداخلة في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المخرج أحمد الجندي، ساعدها على إبراز مواهبها في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، موضحة أنها تؤدي شخصية «الكبيرة فحت» في المسلسل وظهر هذا الاسم من الفنانة سارة هجرس، والفنان أحمد مكي، والمخرج أحمد الجندي.

الكوميديا أصعب أنواع الأعمال

أوضحت الفنانة سما إبراهيم، أن فريق العمل في مسلسل الكبير أوي، ساعدها على أن تبرز موهبتها التي لديها، مؤكدة أن العمل الكوميدي أصعب الأعمال، وليس كما يعتقد البعض، متابعة: «إذا كنت عاوز تتدخل القلب صدق الشخصية، أكتر مشاهد ممكن تصيب الإنسان بالبهجة والسرور، جدية التعامل مع الموقف، الصناع اللي ورا الكادر في كل الأعمال عليهم دور كبير أوي، وبيبذلوا مجهود كبير جدا وأنا حابة أشكرهم».

أبطال مسلسل الكبير أوي

ويؤدي الفنان أحمد مكي، دور البطولة في مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس والذي بدأ منذ عدة سنوات ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم الشابة ومنهم دنيا سمير غانم وهشام إسماعيل ومحمد شاهين ومن إخراج أحمد الجندي.