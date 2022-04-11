أسعار النفط تتراجع اليوم بسبب «أمريكا والصين».. كم سعر البرميل؟

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ما يقرب من 3% إلى حوالي 100 دولار للبرميل اليوم الاثنين، بعد التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، حيث أعلن كبار المنتجين عن خطط للإفراج عن النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين أكبر مستورد بسبب انتشار فيروس كورونا.

تاريخياً، وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول خام برنت عند 105.74 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع، أبريل – يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 116.42 للبرميل في غضون 12 شهرًا.

الإغلاق الصيني بسبب كورونا أثر على أسعار النفط العالمية

وتتبع المستثمرون التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة مغلقة، تحت «عدم التسامح المطلق» لأي خرق للإغلاق بعد انتشار كورونا هناك، ومما يثقل كاهل أسعار الخام أيضًا ، ستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية كجزء من إصدارها البالغ 180 مليون برميل الذي تم الإعلان عنه في مارس الماضي، ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك سيعوض النقص في الخام الروسي بعد أن تعرضت موسكو لعقوبات شديدة لغزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

مرجع مشتريات النفط

ويعتبر نفط خام برنت سعرًا مرجعيًا رئيسيًا لمشتريات النفط في جميع أنحاء العالم، بينما يتم الحصول على نفط خام برنت من بحر الشمال، فإن إنتاج النفط القادم من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط المتدفق من الغرب يميل إلى أن يتم تسعيره مقارنة بهذا النفط.