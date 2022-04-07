النفط يعاود الصعود بعد اللجوء لاحتياطيات الطوارئ.. البرميل بـ102دولارا

عوضت أسعار النفط بعض الخسائر، اليوم الخميس، بعد أن هوت بأكثر من 5% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، خلال الجلسة السابقة، بعد إعلان الدول المستهلكة عن تحرير ضخم للنفط من احتياطيات الطوارئ لتعويض الإمدادات المفقودة من روسيا، وفقا لوكالة «رويترز».

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار أو 1.3% إلى 102.39 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار أو 1.2% إلى 97.41 دولار للبرميل.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 60 مليون برميل بالإضافة إلى 180 مليون برميل، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمساعدة في خفض الأسعار بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

الطلب والركود هما الآلية الوحيدة لخفض الأسعار

وقال محللون إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة، ظل المعروض شحيحًا، وقال «ستيفن إينيس»، العضو المنتدب لمجموعة «إس بي آي أسيت مانجمنت» إنه بالإضافة إلى الإفراج عن الاحتياطيات العالمية الهائلة، فإن الطلب والركود هما الآلية الوحيدة لخفض الأسعار في عالم خالٍ من المخزونات الوقائية.

وقال محلل بنك أستراليا الوطني، «بادن مور»، إنّ الإصدار الأخير بالإضافة إلى الإصدار المنسق لوكالة الطاقة الدولية الذي تم الإعلان عنه في 1 مارس يعادل 1 مليون برميل يوميًا من الإمدادات الإضافية من مايو إلى نهاية عام 2022 مما سيحد الأسعار على المدى القريب.

وأضاف «مور»، في مذكرة قبل أن يضيف ملاحظة تحذيرية «يقلل العرض الإضافي من مخاطر الاتجاه الصعودي على المدى القريب للسوق ومن المحتمل أن يتجنب الحاجة إلى تخفيضات مصافي التكرير في المدى القريب».

وتسببت المحادثات غير المباشرة المتوقفة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي في تأخير احتمال رفع العقوبات عن النفط الإيراني، ما أدى إلى تشديد السوق، ويقول مفاوضون إن القرارات السياسية مطلوبة في طهران وواشنطن للتغلب على القضايا المتبقية.