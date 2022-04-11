أسعار اللحوم اليوم الإثنين 11-4-2022 في المحلات والمجمعات الاستهلاكية

يلجأ كثير من المواطنين إلى شراء اللحوم من محلات الجزارة أو المجمعات الاستهلاكية أسبوعيا أو شهريا، لذا يبحثون قبل الشراء على أسعار اللحوم اليوم، لمعرفة الأسعار في الأماكن والمفاضلة بينها، واختيار الأنسب، خاصة أنّ كثير من العائلات تشتري كميات أكبر من احتياجاتها في شهر رمضان، استعدادا للولائم والتجمعات التي يتميّز بها الشهر الكريم.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي أسعار اللحوم اليوم الاثنين الموافق 11 أبريل من عام 2022، في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الداخلية ومحلات الجزارة، والتي جاءت كما يلي:

أسعار اللحوم في المحلات التجارية

- تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 170 حتى 190 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 155 حتى 165 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الضاني بين 160 حتى 180 جنيهًا.

المجمعات الاستهلاكية

من جانبها، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أطنان من اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين قبل شهر رمضان الكريم، داخل المنافذ التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، وجاءت الأسعار بها كما يلي:

- وصل سعر الكيلو جرام من اللحوم السودانية الطازجة إلى قيمة 95 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو الضأن الأسترالي المجمد عند قيمة 75 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد عند قيمة 85 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي المجمد قيمة 85 جنيهًا.

مبادرة «كلنا واحد»

وطرحت وزارة الداخلية، كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها المختلفة قبل شهر رمضان، في منافذها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك من خلال مبادرة «كلنا واحد»، حيث جاءت الأسعار بها كما يلي:

- وصل سعر كيلو اللحم الكندوز إلى 90 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 85 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم السوداني إلى 75 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الكبدة المستوردة إلى 70 جنيهًا.