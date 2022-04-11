مبادرة لتقديم مراجعات أونلاين لطلاب الثانوية العامة في مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن تدشين مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الثانوية نظام «أون لاين» في جميع المواد، يحاضر فيها نخبة من أفضل المعلمين على مستوى المحافظة، تحت إشراف مدير عام التعليم العام، وبالتعاون بين مركز التطوير التكنولوجي وإدارة التعليم الثانوي، لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل، وذلك من أجل تشجيعهم وتحفيزهم على التعلم عن بُعد، وذلك عبر صفحة مديرية التربية والتعليم بمطروح الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

خدمة تعليمية لطلبة الثانوية العامة

وحول تجهيز الطلاب لـ امتحانات الثانوية العامة قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الإثنين، إن المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتوفير المناخ التربوي المناسب وتقديم خدمه تعليمية متميزه قبل إنطلاق امتحانات شهادة إتمام المرحلة الثانوية والعمل على تيسير على جميع أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور ودعمهم.

مراجعات أون لاين للثانوية العامة

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن المبادرة تهدف إلى تقديم شرح مبسط ومراجعات دورية مكثفة فى جميع المواد للطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية، لافتًا إلى أنها تأتي في إطار توجيهات الوزارة والمحافظة، للاهتمام بالمنظومة التعليمية والحرص على مصلحة الطلاب فى جميع المراحل التعليمية، موضحاً أن من ضمن أهداف المبادرة أيضاً استفادة الطلاب من المراجعة أون لاين خلال تواجدهم بالمنزل دون تكبدهم أى مشقة أو عناء.

خطة الارتقاء بالتعليم

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن جميع العاملين بالقطاع التعليمي يعملون بشكل مكثف لوضع تعليم مطروح على المسار الصحيح، والارتقاء بمنظومة التعليم بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال خطة جاري تطبيقها على مدار العام الدراسي في جميع المدارس.