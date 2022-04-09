حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022.. إعلان التفاصيل خلال ساعات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال تجهيز اللجان وإعداد جداول الامتحانات، وإعداد أرقام الجلوس، علاوة على وضع خطة شاملة، للمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والملاحظين والمشرفين والمراقبين ورؤساء اللجان والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلاً: «امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها المحددة طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022، حيث تعقد الامتحانات يوم 11 يونيو المقبل دون تعديل أى مواعيد على الامتحانات، وإن تأجيل الامتحانات إشاعات لا أساس لها من الصحة»، موضحاً أنه سيتم إعلان جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة خلال الساعات القادمة.

لن تؤجل امتحانات الثانوية العامة 2022 بسبب كورونا

وقال شوقي، في تصريحات لـ «الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 لن ولم تؤجل بسبب جائحة فيروس كورونا، لأن الوضع الوبائي مستقر للغاية ولا يوجد أي داع للحديث عن تأجيل الامتحانات، خاصة وأن الوزارة استعدت جيدا لبداية الامتحانات، علاوة على تنفيذ إجراءات صارمة داخل اللجان بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية العامة، لمنع الزحام أمام اللجان بسبب تفشي فيروس كورونا.

جهود لمنع الغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وأوضح وزير التعليم، أنه لن يتم السماح بالغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان الامتحانية، لضبط الطلاب الغشاشين، مؤكداً أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، للاطمئنان على صحتهم، علاوة على تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبا، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، للحد من كورونا.