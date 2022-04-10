امتحانات الثانوية العامة 2022.. بدء تلقي طلبات الأعضاء الجدد للعمل باللجان

أعلنت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2022، عن بدء قبول طلبات العمل للأعضاء الجدد الراغبين في العمل بلجان النظام والمراقبة هذا العام، وحتى يوم الاثنين 19 إبريل الساعة الرابعة عصرًا، على أن يقوم المتقدم بالحضور بنفسه لكتابة طلب الالتحاق بمقر اللجنة.

خطاب مرسل

وقالت لجان النظام والمراقبة في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إن مواعيد تلقي الطلبات من الساعة التاسعة صباحًا بمقر اللجنة، بمرافقة صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصیة ضوئیة، وصحيفة أحوال معتمدة ومختومة من واقع ملف الخدمة وموضح بها الجزاءات.

عقد المقابلة الشخصية للجان النظام والمراقبة

أكدت لجان النظام والمراقبة، في خطابها، يعقد الامتحان والمقابلة الشخصية للمتقدم في مساء يوم التقدم بمقر لجنة الإدارة، على أن تتوافر في المتقدم الشروط وهي كالتالي:-

- ألا يكون قد سبق له العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة للشهادات المحلية أو العامة، «الشهادة الثانوية العامة - الشهادة الإعدادية العامة والمهنية - التربية الخاصة - مراكز تجميع وتوزيع الاسئلة للشهادات المذكورة».

- ألا يكون لديه موانع طبقاً للنشره العامة رقم (1) في 2019/1/30م.

- ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحان الثانوية العامة هذا العام حتى الدرجة الثالثة داخل قطاع اسيوط وهي: «المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر»، ودرجات الموانع هي: الدرجة الأولى «الأب – الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة»، الدرجة الثانية «الأخ والأخت – الجد والجدة - الأحفاد».

- الدرجة الثالثة «أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الخال والخالة - أبناء الأحفاد».

- عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحدهما حتى الدرجة الثانية.

- ألا تكون مستحقًا لبدل السفر طبقًا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1985 وتعديلاته.

- ألا يكون محرومًا من أعمال الامتحانات.

- عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون المتقدم على درجة مالیة دائمة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

- أن يجتاز العضو الاختبار والمقابلة الشخصية التي تعقد له بمقر اللجنة في مساء يوم التقدم بالأوراق.

- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية العامة أو التوجيهات الفنية التي تشرف عليها التابعة للقطاع.

- أن يقبل المتقدم عند قبوله للعمل باللجنة التكليف الصادر له بمتابعه إحدى لجان سير الامتحان بقطاع أسيوط ويشمل محافظات «المنيا - أسيوط – سوهاج - قنا- الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر»، وفي حالة عدم تنفيذه يتحمل كامل المسؤولية التأديبية والقانونية باعتباره متخلف عن تنفيذ التكليف بأعمال الامتحانات العامة.

- التزام المتقدم بالحضور إلى مقر اللجنة ملتزمًا بالاحتياطات الوقائية الصحية مرتديًا الكمامة، ولن يسمح لمخالف ذلك بالدخول وإجراء المقابلة.