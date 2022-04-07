امتحانات الثانوية العامة 2022.. مدرستين بكل إدارة للجان الدمج والمنازل

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة 2022، والمقرر عقدها يوم 11 يونيو المقبل طبقا للخريطة الزمنية للعام الجاري، والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

تخصيص مدرستين بكل إدارة تعليمية

ووجهت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتخصيص مدرستين إعداديتين بكل إدارة تعليمية، إحداهما بنين والأخرى بنات للطلاب المقرر لهم أداء الامتحان ورقيا (منازل - باقي للإعادة- دمج)، وتشكيل اللجان الفرعية بواقع 16 طالبا بكل لجنة.

إعداد بيان بالمباني والاستعدادت الخاصة بالبنية التحتية

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات في خطابها للمديريات التعليمية، ضرورة مراعاة ألا يقل عدد الطلاب باللجنة عن 16 طالبا بالشعبة الواحدة، إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة الإدارة، وإعداد بيان بالمباني والاستعدادت الخاصة بالبنية التحتية، على أن يُرسل مع هذا البيان رسم كروكي للمدرسة ومحضر معاينة.

كما طالبت الإدارة ببيان باسم المدرسة الأصلية والمدارس المضافة إليها، وأعداد الطلاب حسب الشعبة التي يمكن أن تؤدي الامتحان بهذه اللجنة.

معاينة المدرسة المقترحة بمعرفة مندوبين من التخطيط

وأشارت الإدارة في خطابها، إلى ضرورة ألا تكون المدرسة المقترحة كلجنة ضمن خطة الصيانة والترميمات التي تقوم بها هيئة الأبنية التعليمية أثناء سير الامتحان في الدورين، لافتة إلى معاينة المدرسة المقترحة ميدنيا بمعرفة مندوبين من التخطيط والمباني وشؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية المختصة، والاهتمام بالرسم الكروكي للجنة المقترحة موضحا فيه أسفل الرسم عدد الأجنحة والادوار وطول وعرض الحجرة، وعدم اختيار المدارس المتصلة بالمباني السكنية.