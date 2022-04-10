«التعليم» تكشف الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة انتهت تماما من إعداد تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تعقد يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة ومشددة داخل لجان الامتحانات؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، علاوة على إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية وعدم نزعها داخل اللجان، للحد من كورونا.

آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2022

وكشف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، عن آخر الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلا: «الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، ولن يتم تأجيل الامتحانات بسبب متحور كورونا XE، وأن الوزارة أنهت تحديد أعداد اللجان الذى سيعقد بها الامتحانات، علاوة على تحديد شكل وطريقة عقد الامتحانات، وكل ذلك سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة».

وأوضح أن هناك احتمالية كبيرة لعقد الامتحانات عبر «البابل شيت» مثل العام الماضي، كما ستعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

متحور كورونا XE لن يؤثر على امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال المصدر، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستحوي أسئلة مقالية وأخرى اختيار من متعدد، علاوة على تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية تكون متصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة؛ للتأكد من انتظام الامتحانات وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سيرها، إضافة إلى ضبط الطلاب الغشاشين، مؤكدا أنّ متحور كورونا XE لن يؤثر على عقد الامتحانات في مواعيدها المحددة.

غرف عزل كورونا داخل لجان الثانوية العامة

وأوضح المصدر، أنه سيتم التشديد على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتعقيم وتطهير مقارات اللجان قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بنحو 48 ساعة، للوقاية من كورونا، لافتا إلى أنه سيتم تجهيز غرفتي عزل كورونا بكل لجنة امتحانية؛ لتقديم الدعم لأي شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة للاطمئنان على صحة الطلاب.