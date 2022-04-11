ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 11-4-2022 فى مصر قرش واحد

شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 11 -4-2022 في مصر، ارتفاعًا بقيمة قرش واحد في جميع البنوك بالبلاد أمام الجنيه المصري، وعرضت العملة السعودية اليوم بأفضل سعر لها للبيع في بنك HSBC بنحو 4.88 جنيه، بينما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 4.90 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية المختلفة

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- سجل سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي 4.9063 جنيه للبيع، مقابل 4.878 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع الريال السعودي بـ البنك الأهلي المصري 4.8984 جنيه للبيع، مقابل 4.8673 جنيه للشراء.

- بيع الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.9009 جنيه للبيع، مقابل 4.8753 جنيه للشراء.

- وصل الريال السعودي في بنك مصر لنحو 4.9009 جنيه للبيع، مقابل 4.8737 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 4.9035 جنيه للبيع، مقابل 4.8699 جنيه للشراء.

- وفي البنك الأهلى الكويتى «بيريوس» يجرى بيع الريال السعودي بسعر 4.9064 جنيه، مقابل 4.8503 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي إلى 4.9064 جنيه للبيع، مقابل 4.863 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.906 جنيه للبيع، مقابل 4.8782 جنيها للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك الاسكندرية بسعر 4.9061 جنيه، مقابل 4.8564 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك CIB لنحو 4.9064 جنيه، مقابل 4.8699 جنيه للشراء.

- سجل بيع الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول سعر4.9079 جنيه، مقابل 4.84127 جنيه للشراء.

- وصل سعر بيع الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية إلى 4.903 جنيه، مقابل 4.8259 جنيه للشراء.