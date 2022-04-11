أكثر من مليار ريال إجمالي تبرعات منصة «إحسان» في السعودية

تجاوزت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية، التي انطلقت الجمعة الماضية 300 مليون ريال في أول 48 ساعة منذ انطلاقتها، ليصل إجمالي التبرعات التي تلقتها منصة العمل الخيري «إحسان» أكثر من مليار و 780 مليون ريال بإجمالي عمليات تجاوز 23 مليون عملية تبرع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان، دشنا الحملة الوطنية للعمل الخيري الثانية التي أطلقتها «إحسان»، بتبرع سخي بلغ 50 مليون ريال سعودي.

منصة إحسان تحظى بلجنة إشرافية

وتحظى «منصة إحسان»، بلجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية، تعمل على التحقق من سير عمل المنصة وفق حوكمة عالية أسهمت في رفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري.

وتبرع الملك سلمان، بمبلغ 30 مليون ريال، فيما تبرع نجله محمد بن سلمان، بمبلغ 20 مليون ريال.

تفاصيل إطلاق الحملة

من جانبها، أطلقت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية المعروفة باسم «سدايا» الحملة عبر منصة «إحسان»، في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، بحضور وزير الاتصالات، رئيس اللجنة التنفيذية بـ«سدايا» المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس هيئة «سدايا»، رئيس اللجنة الإشرافية لـ«إحسان» الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ورئيس اللجنة الشرعية لمنصة «إحسان»، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.

جدير بالذكر، أنه يستفيد من منصة «إحسان» أكثر من 4 ملايين و600 ألف من تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين.