سجّل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10 -4-2022 في مصر، استقرارا في جميع البنوك أمام الجنيه المصري دون زيادة على غرار الدولار.

وتعد العملة السعودية من العملات التي يشهد عليها الطلب في البنوك وشركات الصرافة، خاصة عند أداء العمرة والحج.

ويشهد الطلب هدوءً لدى شركات الصرافة تزامنًا مع عمرة شهر رمضان الكريم الآن، وتبيع شركات الصرافة الريال بحد أقصى 10 آلاف ريال سعودي، ولكن وفقا لشروط من أهمها البطاقة الشخصية والباسبور مختوما بالتأشيرة للمملكة العربية السعودية.

أفضل أسعار بيع وشراء الريال في البنوك

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-4-2022 أفضل قيمة له للبيع في بنك hsbc بنحو 4.88 جنيها، بينما سجل في بنك مصر سعر 4.89 جنيها كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- سعر بيع الريال السعودي في بنك المصرف العربي الدولي 4.9033 للبيع مقابل 4.8755 للشراء.

- بلغ سعر بيع الريال السعودي ببنك الأهلي المصري 4.8984 جنيها للبيع، مقابل 4.8673 جنيها للشراء.

- بيع الريال السعودي في بنك المشرق بسعر 4.9033 جنيها للبيع، مقابل 4.8751 جنيها للشراء.- سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.8984 جنيها للبيع مقابل 4.8673 جنيها للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 4.9035 جنيها للبيع، مقابل 4.8699 جنيها للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك المصري الخليجي إلى 4.9037 جنيها للبيع مقابل 4.8604 جنيها للشراء.

- سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.9064 جنيها للبيع مقابل 4.8576 جنيها للشراء.

- وبيع الريال السعودي في بنك الاسكندرية بسعر 4.9035 جنيها مقابل 4.8538 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.9031 جنيها، مقابل 4.8751 جنيها للشراء.