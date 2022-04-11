دعاء الرزق مكتوب.. تعرف على الصيغة المستحبة وفقا للسنة النبوية

دعاء الرزق مكتوب، من الموضوعات التي يتم البحث عنها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل»، وقد وردت أحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم فيها، ومنها الحديث الذي رواه أنس بن مالك في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

دعاء الرزق مكتوب

وبخصوص موضوع دعاء الرزق مكتوب، فقد ورد حديث آخر أيضا عن رسول الله روته أم سلمة أم المؤمنين « كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ بعدَ صلاةِ الفجرِ اللهمَّ إني أسألُك رزقًا طيبًا وعلمًا نافعًا وعملًا متقبلًا».

الدعاء باسم الله العظيم

وعن أنس بن مالك أنَّهُ كانَ معَ رسولِ اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وسلم جالسًا ورجلٌ يصلِّي ثمَّ دعا اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ بأنَّ لَكَ الحمدُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ المنَّانُ بديعُ السَّمواتِ والأرضِ يا ذا الجلالِ والإِكرامِ يا حيُّ يا قيُّومُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ لقد دعا اللَّهَ باسمِهِ العظيمِ الَّذي إذا دعيَ بِهِ أجابَ وإذا سئلَ بِهِ أعطى.

أدعية طلب الرزق

ويمكن أيضا ترديد دعاء الرزق مكتوب، ومنها الأدعية الآتية:

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

«اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين»، وهو يعتبر واحدا أفضل دعاء مكتوب يقال في يوم الجمعة.