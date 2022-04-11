يكون الجمهور على موعد مساء اليوم مع الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين وأحمد داود والتي ستشهد كثير من المفاجآت والأحداث وهنا نتعرف على مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 10 والقنوات الناقلة.

ومواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 10 والقنوات الناقلة ستكون مساء اليوم في تمام الساعة 9 مساءً حصريًا على شاشة قناة cbc.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 10 والقنوات الناقلة

وسيكون هناك موعدين لإعادة الحلقة الخاصة بمسلسل سوتس بالعربي، الإعادة الأولى ستكون فى تمام الساعة 2.05 بعد منتصف الليل والإعادة الثانية ستكون فى تمام الساعة 8.45 صباح اليوم التالي.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل سوتس بالعربي

وكانت قد شهدت الحلقة الماضية اعتراف أدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود لـ ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد بحقيقة أداءه الامتحانات بدلًا من الطلاب وذلك بمقابل مادي وكذلك تقديمه لملخصات للكتب الخاصة بالمواد ولكنه لم يعترف لها بأنَّه لم يكمل دراسته في كلية الحقوق.