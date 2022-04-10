أسماء جلال ضيفة شرف الحلقة الـ9 من مسلسل سوتس بالعربي

تشارك الفنانة أسماء جلال كضيفة شرف في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9، المقرر إذاعتها في تمام الساعة 9 من مساء اليوم، وتؤدي شخصية تدعى «غادة» ضمن الأحداث، ونشرت صورة تجمعها بالفنان آسر ياسين من كواليس المسلسل عبر حسابها على «إنستجرام»، وعبرت عن حماسها لعرض الحلقة التي تشارك بها، قائلة: «متحمسة للغاية لحلقة سوتس».

ويشارك في مسلسل سوتس بالعربي مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف على مدار الحلقات من بينهم لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو، هدى المفتي، خالد كمال، يارا جبران، سلمى أبو ضيف، علي قاسم، ناردين فرج، محمد رضوان، ليلى عز العرب، محمد يسري بالإ ضافة إلى عماد رشاد، وذلك بجانب فريق العمل الأساسي الذي يضم آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى وتارا عماد.

ردود أفعال إيجابية حول سوتس بالعربي بعد عرض الحلقات الأولى

وحقق مسلسل سوتس بالعربي ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إذاعة الحلقات الأولى، حيث كان يضع الجمهور توقعات عالية حول العمل المأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير «Suits»، حيث تعاقد المنتج طارق الجنايني على تحويل الجزأين الأول والثاني إلى نسخة عربية من كتابة محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إخراج عصام عبد الحميد.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي والقنوات الناقلة

ويذاع مسلسل سوتس بالعربي حصريا على شبكة قنوات «CBC»، حيث يبدأ عرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتعاد مرتين الأولى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في تمام الساعة الـ 8:45 صباحا، بينما تذاع الحلقة على شاشة «CBC دراما» في تمام الـ 12:30 بعد منتصف الليل، وتعاد في تمام الـ 6:30 صباحا، وفي تمام الـ 11، أما الإعادة الثالثة في تمام الساعة الـ 3:30 عصرا.