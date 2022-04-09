تارا عماد تكتشف حقيقة أحمد داود في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 8

تتوالى الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، التي شهدت كثير من التطورات الخاصة بالأبطال، وهنا تعرف على أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 8.

وشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 8، تطورا بالنسبة للخط الدرامي الخاص بالمحامي آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، مع ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، وقرر الأول مساعدتها في المذاكرة مجددا .

صبا مبارك تكافئ محمد شاهين

وتستجيب ليلى لـ آدم، وتقبل الملخصات التي جهزها من أجلها، وبدأت بالفعل المذاكرة لتتطور في عملها في مكتب المحاماة، وساعدها آدم في هذا الأمر .

وفيما يخص فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، قررت أن تكافئ قدري الزيات الذي يقوم بدوره الفنان محمد شاهين، على نجاحه في إدخال عملاء جدد لمكتب المحاماة، وقدمت له تذاكر خاصة بحفل الموسيقار عمر خيرت، بسبب حبه له وذهبت معه إلى الحفل في سهرة خاصة.

آسر ياسين يتولى قضية جديدة

وتولى المحامي زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، قضية جديدة وبدأ العمل عليها لمعرفة الخيوط التي يتمكن من خلالها لنجاح القضية الخاصة بإحدى الشركات المتخصصة في البورصة.

وانتهت الحلقة 8 من مسلسل سوتس بالعربي، باكتشاف ليلى لحقيقة آدم، وأنه كان الشخص الذي يساعد الطلاب في الكلية على الغش، وذهابه لأداء الامتحانات بدلا منهم، وهو الأمر الذي سبب أزمة كبيرة بينهما.