مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9 بطولة آسر ياسين.. داود يكشف سره لتارا عماد

تطور كبير في الأحداث شهدته الحلقة الثامنة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي اسر ياسين وأحمد داود، جعل الكل ينتظر معرفة ماذا سيحدث في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9 بطولة أسر ياسين.

ويتوقع الجمهور أن يشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9 بطولة أسر ياسين، الكثير من المفاجآت الخاصة بأبطال العمل، خاصة «آدم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود وليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9 بطولة أسر ياسين

ويحوز مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 9 بطولة أسر ياسين اهتمام الكثيرين من الناس، خاصة بعد أن اختتمت الحلقة الثامنة بمشهد معرفة «ليلى» لبعض التفاصيل الخاصة بماضي «آدم» وأنه كان يساعد طلاب كلية الحقوق على الغش ودخول الامتحانات بدلا منهم.

ويتوقع الجمهور أن الحلقة التاسعة من مسلسل سوتس بالعربي، ستشهد اعتراف «آدم» لـ «ليلى» بتفاصيل الموضوع بأكمله وأنه كان يضطر إلى تقديم ملخصات الامتحانات للطلاب وأداء الامتحان بدلا منهم، بسبب حاجته إلى مبالغ مالية لكي يوفر العلاج الخاص بجدته.

زين يتولى قضية جديدة

وعلى الجانب الآخر، يتوقع الجمهور أن تشهد الحلقة استمرار نجاح المحامي «زين» الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، في القضايا الخاصة به والكشف عن قضيته الجديدة.