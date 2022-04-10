ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي وذلك لمعرفة تطور الأحداث بين بطلي العمل آسر ياسين وأحمد داود وهنا يمكنك التعرف على مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 9 والقنوات الناقلة.

ويتساءل الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 9 والقنوات الناقلة بعد تصدر المسلسل ترند مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معه بشكل كبير.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 9 والقنوات الناقلة

وسيكون موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل سوتس بالعربي مساء اليوم في تمام الساعة 9 مساءً حصريًا على شاشة قناة cbc وسيشهد موعدين للإعادة الأول سيكون بعد منتصف الليل في تمام الساعة 2.05 صباحًا أما عن موعد الإعادة الثاني فسيكون صباح اليوم التالي فى تمام الساعة 8.45.

أحداث الحلقة 8

وكانت قد شهدت الحلقة الثامنة كثير من الأحداث ولكنها ختمت بمعرفة ليلي التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد لحقيقة أدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود وأنه كان يساعد الطلاب في الغش بالكلية ويقدم لهم ملخصات من أجل ذلك وليس هذا فحسب ولكنه أيضًا يدخل الامتحانات بدلًا منهم.